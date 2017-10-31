بالفيديو.. مصالحة ليلى اسكندر ومريم حسين على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة مصالحة الفنانة ليلى إسكندر زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان ، مع الفنان مريم حسين خلال حضورهما إحدى الحفلات .

حيث ظهرت الفنانتان في مقطع الفيديو المتداول وهما أمام إحدى الكاميرات الخاصة بقناة فضائية ، وتمت مصالحتهما وتقبيل كل منهما للأخرى .

وكانت قد هاجمت الفنانة مريم حسين ، ليلى اسكندر وزوجها في أحد الفيديوهات عبر تطبيق انستجرام ووصفتها بالعاهرة .

فيما ردت عليها ليلى اسكندر في مقطع فيديو ، هناك فتاة تطل عبر الفيديوهات وتحاول أن تكون مذيعة أو ممثلة أو ملكة جمال أو فنانة. لا أعرف، وإنني لن أذكر اسمها، لأنها تقوم بكل شيء من أجل أن أذكره، وهي تستمر في طرح فيديوهات وتتحدث عن الناس لكي تظل محور أحاديث السوشيال ميديا .

وتابعت ، هي أطلت لايف. وأنا أقول لها، قومي بشيء تستفيدين منه في هذه الحياة وتوقفي عن مقارنة نفسك بي لأنك بحاجة إلى 6 آلاف سنة لكي تصلي إلى مستواي أو مستوى الكوبل الراقي “ ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان ” ، لأنه من المستحيل أن تصلي إليه.