” الإنذار المبكر ” يصدر تحذيرات لـ 7 مناطق ويخص حفر الباطن بتنبيه متقدم

خالد الضبيبي(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الثلاثاء، تنبيهات لعدد 7 مناطق مختلفة، محذراً من رياح نشطة وأتربة مثارة وغبار.

وشملت المناطق المخصوصة بالتنبيهات كل من : الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، والقصيم ” بريدة ” ؛ حيث حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساءً مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كم، وواحد كيلومتر في القصيم.

كما شمل التنبيه أيضاً منطقة حائل، حيث لفت إلى حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة 08:00 صباحاً وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً، واصفاً الحالة باستمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم.

وعن ” حفر الباطن ” فقد أصدر النظام الآلي تنبيهاً متقدماً عن حالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، تبدأ الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي الساعة 16:00، واصفاً الحالة باستمرار وجود الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وفي منطقة الحدود الشمالية نبّه الإنذار المبكر من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي الساعة 20:00، واصفاً الحالة باستمرار نشاط الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كم.