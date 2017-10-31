بالفيديو.. موجة غبار كثيفة تتسبب في وقوع عدد من الحوادث بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تسببت موجة الغبار التي تعرضت لها منطقة القصيم صباح اليوم الثلاثاء، في وقوع عدد من الحوادث، لانعدام الرؤية أمام مرتادي الطرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تحذيراتها الصادرة، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الجوف ، حائل ،الحدود الشمالية ، القصيم ، الرياض ، المدينة المنورة).