بالأرقام.. ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق بروسيا قبل انطلاق كأس العالم

نواف السالم(صدى):

شهدت الفنادق في 13 مدينة روسية سوف تستضيف بطولة كأس العالم في 2018، إقبالا شديدا من قبل المشجعين الراغبين في مؤازة منتخاباتهم، حيث ارتفع الإقبال على حجوزات الفنادق، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.

الارتفاع الجنوني في الأسعار قد تثني الكثيرين عن فكرة السفر إلى روسيا، بعد السباق على حجز الغرف الفندقية في روسيا، مع تأكد وصول 22 منتخباً، إلى جانب البلد المضيف.

ومع بدء طرح تذاكر المباريات، زاد الإقبال على حجوزات الفنادق، مما أدى إلى قفزات ” جنونية ” في الأسعار وصلت في بعض الأحيان لزيادة قدرها 7 أضعاف السعر العادي.

وبلغ سعر الليلة الواحدة للغرفة في فندق ” هيلفيتيا ” (5 نجوم) في مدينة سان بطرسبرغ على سبيل المثال، سيصل أيام البطولة إلى ما يعادل 770 جنيهاً إسترلينياً، علماً بأن سعرها الطبيعي 110 جنيهات فقط.

بينما يقفز سعر الليلة في فندق ” أمباسادور ” في المدينة ذاتها من 80 إلى 394 جنيهاً، وفي ” تاليون إمبريال ” من 197 إلى 630 جنيهاً.

أما المشجعون ” محدودو الدخل ” فبإمكانهم استئجار غرفة في فندق 3 نجوم مثل ” بالتيا ” ، حيث ستقفز الأسعار من 40 إلى 117 جنيهاً في الليلة.

وينطلق مونديال روسيا في 14 يونيو المقبل لمدة 31 يوماً، بمشاركة 32 منتخباً بينهم مصر والمملكة، كما تملك تونس والمغرب فرصة كبيرة للتأهل.