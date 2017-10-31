مزارع يدفع حياته ثمنًا للدفاع عن ” جاموسة “

القاهرة(صدى):

ضبطت الشرطة المصرية ثلاثة أشخاص لصوص مواشى، قتلوا صاحب جاموسة، في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.

كانت الجهات الأمنية تلقت إخطارا بمقتل ” ياسر. أ ” أثناء اكتشافه سيارة محمل عليها جاموسته بعد سرقتها، وأثناء محاولة اللحاق بالسيارة أطلق اللصوص أعيرة نارية تجاهه، فسقط جثه هامدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكن من ضبط ” م. د ” و ” ح. ك ” و ” س . م ” ، والذين كونوا تشكيلا فيما بينهم لسرقة الماشية وقاموا بسرقة جاموسة، وأثناء مروره بالسوق اكتشف الجناة يحملون المواشى على سيارة، فحاول اللحاق بهم إلا إنهم أطلقوا عليه أعيرة نارية فسقط قتيلا.