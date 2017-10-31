مزارع يدفع حياته ثمنًا للدفاع عن ” جاموسة “
ضبطت الشرطة المصرية ثلاثة أشخاص لصوص مواشى، قتلوا صاحب جاموسة، في محافظة أسيوط جنوب القاهرة.
كانت الجهات الأمنية تلقت إخطارا بمقتل ” ياسر. أ ” أثناء اكتشافه سيارة محمل عليها جاموسته بعد سرقتها، وأثناء محاولة اللحاق بالسيارة أطلق اللصوص أعيرة نارية تجاهه، فسقط جثه هامدة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتمكن من ضبط ” م. د ” و ” ح. ك ” و ” س . م ” ، والذين كونوا تشكيلا فيما بينهم لسرقة الماشية وقاموا بسرقة جاموسة، وأثناء مروره بالسوق اكتشف الجناة يحملون المواشى على سيارة، فحاول اللحاق بهم إلا إنهم أطلقوا عليه أعيرة نارية فسقط قتيلا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمة الله عليه واحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
,, لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويغــفر له .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 1 ساعة
الجاموسه والبقر عندهم شي غالي
وهي مصدر رزقهم ويتسببون فيها
ويسترزقون ويحملون اغراضهم
أنا ماانكر كنت لحد جاب لي طاري جاموسه
اجلس اضحك قلت تعال الديرة اعبي لك تريلة
أثرها عندهم مثل سيارة جديده عندنا
فاالله يغفر له ويرحمه
وبذن الله انه شهيد
من مات وهو يدافع عن حلاله🤔