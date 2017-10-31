قوات الاحتلال تقتحم محافظة جنين وتعتقل أربعة فلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة جنين واعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين .

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من بلدة جبع جنوب محافظة جنين بعد دهم منازل ذويهم ، وسط اندلاع مواجهات، فيما اعتقلت تلك القوات فلسطينيا آخر ببلدة عرابة ، بعد مداهمة منزله.

وفي ذات السياق، كثفت قوات الاحتلال تواجدها العسكري، ونصبت حواجز في محيط جنين، وشارع جنين- حيفا، وعلى مفرق بلدتي يعبد، وعرابة، واقتحمت ضاحية صباح الخير في جنين .