بالفيديو.. ضحية زواج القاصرات: ” 5 سنين مش عارفة أعيش في الحلال “

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية تُدعى فيكتوريا محمد ” 19 عاماً ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساء ” ، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية ” دريم ” ، عن معاناتها من زواج القاصرات حيث تم تزويجها وهي في عامها الـ 14 ومنذ 5 سنوات لم تستطع اثبات زواجها عقب وفاة زوجها .

وأتهمت الفتاة، إمام مسجد قرية برمبال بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ المصرية بتشجيع الفتيات وذويهن على الزواج المبكر داخل المسجد.

وأضافت فيكتوريا ، أنها تزوجت في سن 14 عاما وهذا أمر عادي في القرية، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن زوجها يعاني من العجز الجنسي، وأصيب بحالة هيستيرية، وألقى بنفسه من شرفة منزله، وتوفي في الحال، فتركت منزله وعادت لمنزل أسرتها.

وتابعت: بقالي 5 سنوات مش عارفة أوثق زواجي على الورق ومش عارفة أنا متزوجة أو مطلقة، علشان أعيش في الحلال ومينفعش أتجوز تاني.