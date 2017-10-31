بالفيديو| سياسي كويتي يكشف تفاصيل مباراة إسكواش مع حسني مبارك رغم التهديدات

خالد الظفيري(صدى):

حكى الصحفي الكويتي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق محمد الصقر إنه كان في زيارة إلى مصر لإجراء مقابلة صحفية مع مبارك، وبعد انتهاء المقابلة ذكره بمباراة الإسكواش التي خاضها ضد الشيخ سالم الصباح وفاز بها مبارك، ليطلب منه الرئيس المصري الأسبق أن يخوض ضده مباراة إسكواش قبل أن يعود إلى الكويت.

وقال أن تم تحديد موعد اللقاء و كان في ملعب الكلية العسكرية وحضرت أعداد غزيرة خصيصاً لتشجيع مبارك وكان حكم المباراة ضابطاً، مشيراً إلى أنه كان ماهراً في الإسكواش وكان الرئيس المصري متقدماً في العمر وغير قادر على مواجهته، وتمكن من الفوز بالشوط الأول.

وأوضح الصحفي والسياسي أنه بعد حسم الشوط الأول أن أتاه حكم المباراة وقال له: ” ده الريس ما تشدش معاه ” ، ليتركه يفوز بالشوط الثاني وفوجئ بحماس في المدرج لكنه فاز على مبارك في النهاية،وطلب منه مشيراً إلى أن ضابطاً طلب منه عدم نشر أي تفاصيل للمباراة لكنه رغم ذلك نشرها في الصفحة الأولى.