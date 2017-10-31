أب يغتصب بناته بعد خروجه من السجن بتهمة قتل زوجته

فهمي محمد(صدى):

تجردت كل معاني الرحمة والأنسانية والأبوه من أب قاتل لزوجته ليخرج من السجن ويكمل فعلته الشنيعة ويغتصب بناته الثلاث الأطفال .

وكشفت مصادر محلية في المستشفى الجمهوري بصنعاء اليمنية أنه تلقي المستشفى إحالة من البحث الجنائي بالفتيات الثلاث تتراوح أعمارهن بين 13-16ويقطنون في مديرية الحيمة الداخلية لتقديم تقرير مفصل عن حالتهن الصحية والنفسية .

وأوضحت المصادر أنه تبين بالكشف الطبي على الفتيات الثلاث تعرضهن للاغتصاب من أبيهم والذي داوم على فعلته الشنيعة منذ ما يقارب عام وذلك بمجرد خروجه من السجن.

وأشارت المصادر إلى أنه تقدم بالشكوى خال الفتيات بعد تزايد شكواهن من فعلة أبيهن الذي أحيل إلى جهات التحقيق، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه .