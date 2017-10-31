بالفيديو.. أمل الغامدي تشن هجوماً على وزارة التعليم وتتهمها بالتلاعب في قضيتها
شنت المواطنة أمل الغامدي صاحبة قضية ” المعلمة الوهمية ” التي اكتشفت أنها موظفة بوزارة التعليم منذ 17 سنة خلال تسجيلها في برنامج حساب المواطن، هجوماً قوياً على وزارة التعليم، متهمة إياها بالتلاعب في كشف الحقيقة.
وأوضحت خلال مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين أن متحدث التعليم مبارك العصيمي، كلما قام بمداخلة للتعليق، تدين ردوده الوزارة لأنها غير مقنعة ومخزية و ” تصريحاته تفشل “.
وأضافت الغامدي أنها طلبت من الوزارة التواصل مع المعلمة التي ادعى متحدث الوزارة أنها تشبهها بجدة، لكن الوزارة صامتة ولم تدلها عليها أو تجمعها بها لأن الوزارة مخطئة وكلامها وهمي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 3 ساعات
توك تتذكري تشني هجمه مرتده
وينك يوم ابو الترقيعات يهرج مع المذيع
عمومآ
أنتبهي لايطلعونك تسلل🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينك ,,
ابو بدر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد هناك والله اعلم ان الموضوع متورط فيه مسؤؤل ” كبير” ولايريدون فضحه
اتمنى من الاخت ان توصل الموضوع لـ محمد بن سلمان
محايد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يوفقك ان شاء الله الى ان تأخذي حقك
بالطيب بالقوه
ب محامي ب هيئة التحقيق
اللي يجي اهم حاجه ماتوقفي
بالمطالبه بحقوقك
رواتبك كلها زايد الترقيات
وان شاء الله جميع حقوقك تحصليها
هذا واحد مايخاف الله يلهط هالرواتب له سنين والوزارة زي الأطرش في الزفه