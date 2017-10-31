بالفيديو.. أمل الغامدي تشن هجوماً على وزارة التعليم وتتهمها بالتلاعب في قضيتها

طلال الغامدي(صدى):

شنت المواطنة أمل الغامدي صاحبة قضية ” المعلمة الوهمية ” التي اكتشفت أنها موظفة بوزارة التعليم منذ 17 سنة خلال تسجيلها في برنامج حساب المواطن، هجوماً قوياً على وزارة التعليم، متهمة إياها بالتلاعب في كشف الحقيقة.

وأوضحت خلال مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين أن متحدث التعليم مبارك العصيمي، كلما قام بمداخلة للتعليق، تدين ردوده الوزارة لأنها غير مقنعة ومخزية و ” تصريحاته تفشل “.

وأضافت الغامدي أنها طلبت من الوزارة التواصل مع المعلمة التي ادعى متحدث الوزارة أنها تشبهها بجدة، لكن الوزارة صامتة ولم تدلها عليها أو تجمعها بها لأن الوزارة مخطئة وكلامها وهمي.