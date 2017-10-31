بالفيديو.. ناسا تبث أصواتا مرعبة للكواكب في الفضاء

واشنطن(صدى):

بثت وكالة الفضاء الأميركية ” ناسا ” خلال الأيام الماضية 22 تسجيلا صوتيا مرعباً من بينها واحد لأصوات البرق على كوكب المشتري، وبدا ثانيا وكأنه هدير أمواج، وثالثا لرياح عاصفة، ورابعا كان من الصعب تمييزه على وجه الدقة وهذة الأصوات التقطتها الأجهزة الحساسة للمركبات، وحولها علماء الفضاء إلى موجات صوتية.

وأوضح علماء ” ناسا ” أن هذه الأصوات تساوي في أهميتها أهمية الصور التي تلتقطها مركبات الوكالة، ويمكن من خلالها الوصول إلى تفسير ظواهر فضائية لم تكن معروفة من ذي قبل، واكتشاف أخرى جديدة.

وكان أكثر التسجيلات التي بثتها ” ناسا ” على خدمة ” ساوند كلاود ” على الهواتف الذكية وضوحا، ذلك الذي رصدته مركبة فضاء خلال مرورها في 24 يونيو‏ 2016 بالقرب من كوكب المشتري.

وقال عالم الفيزياء الفلكية النظرية من المعهد الكندي للفيزياء، مات روسو، إن ” كوكب زحل هو أكثر الكواكب ضجيجاً في النظام الشمسي ” .

