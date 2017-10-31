أسرة هندية تزعم وجود جثة ابنهم في ثلاجة الموتى بالرياض منذ 6 أشهر

حمود العنزي(صدى):

زعمت أسرة هندية، وجود جثة ابنهم في ثلاجة الموتى بالرياض منذ ستة أشهر، مشية إلى أنها حاولات كثيرا التواصل مع السفارة الهندية.

وكان يعمل المتوفى ويدعى “سيلان”،52 عاما-، في مطبعة بالمملكة منذ 25 عاماً، ولم يتزوج بسبب انفاق دخله على أفراد أسرته (أشقائه وشقيقاته وأبنائهم).

وقالت والدته (75 عاماً) إن ابنها اتصل بهم في شهر أبريل الماضي، وكانت آخر مكالمة بينهم؛ حيث أبلغهم بأنه سيترك عمله قريباً وسيغارد المملكة للعودة إلى الهند للزواج والاستقرار، وبعد أيام قليلة تعرض لسكتة قلبية وتوفي، إلا أنهم لم يعلموا عن ذلك سوى بعد 20 يوماً حين اتصل بهم أحد أصدقائه وأطلعهم على وفاته ووجود جثته في ثلاجة الموتى”.

وأشارت إلى أنهم طلبوا من السفارة الهندية بالرياض، مساعدتهم في نقل جثمان ابنهم؛ إلا أنها لم تتجاوب معهم بشكل جيد، وطالبتهم بالاتصال بصاحب عمله للحصول على المساعدة- على حد قولها.