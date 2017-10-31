” الكهرباء ” تضع موظفيها أمام خيارين للتقاعد المبكر مقابل عروض مليونية
وضعت الشركة السعودية للكهرباء، موظفيها في مختلف الفروع الذين خدموا من 180 إلى 288 شهراً، أمام خيارين بعروض مليونية تشجيعاً على التقاعد المبكرة.
وقالت مصادر خاصة، أن الشركة ستمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا نقديا عن رصيد الإجازات السنوية المستحقة التي لم يتمتع بها وتعويضا من برنامج ” العرض الخاص ” الذي يقضي بصرف مبلغ لا يزيد على مليون ريال طبقا للراتب الأساسي مع بدل السكن مضروبا في عدد الأشهر المتبقية على سن التقاعد بما لا يجاوز 60 شهرا.
ولفتت أن عروض وإغراءات الشركة للموظفين تتميز بإتاحة خيارين للموظف، الأول كامل المبلغ 100% وتمثل الدفعة الأولى من مبلغ تعويض البرنامج بلا رعاية صحية.
والخيار الثاني هو 50% وتمثل الدفعة الأولى من مبلغ تعويض البرنامج، والمتبقي يتم سداده على دفعات شهرية متساوية حتى بلوغ الموظف سن التقاعد العادي بحد أقصى 60 شهرا وتقدم له ولأسرته الرعاية لمدة 60 شهرا، كما تصرف له كامل مدخرات ومساهمات برنامج التوفير والادخار.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2771 ] نشر منذ 3 ساعات
خيارين احلاهما مر
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 3 ساعات
الشركة السعودية للكهرباء تعرض على موظفيها في مختلف الفروع الذين خدموا من 180 إلى 288 شهراً أمام خيارين بعروض مليونية تشجيعاً على التقاعد المبكرة.
أولا لابد من معرفة أسباب طرح نظرية التقاعد المبكر بالشركة؟
هل هى أسباب مالية ؟ هل هى أسباب مهنية ؟ هل هى أعادة هيكلة للشركة بسبب وجود قوى عاملة زيادة عن المطلوب ؟ وماهى الوظائف والادارات المطلوب هيكلتها بالشركة وظائف أدارية أم هندسية أم خدمية ؟ والغريبة انها تعرض على موظفيها في مختلف الفروع الذين خدموا من 180 إلى 288 شهراً !!!
امين تفليسة[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجود موظفين غير مؤهلين تريد التخلص منهم بالتقاعد المبكر هذا النظام طبقته شركة بترومين للتسويق عام 1990م وتحولت الشركة الى شركة سمارك وهذا النظام موجود بشركة الاتصالات على حد علمي ونظام جيد لمن يري يبدا حياه جديده براس مال جيد