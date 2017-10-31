ماكرون: سنواصل العمل لتسهيل الحوار بين بغداد وأربيل

باريس(صدى):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومتي أربيل وبغداد إلى الامتناع عن أي عملية عسكرية ومواصلة طريق الحوار بدعم من الامم المتحدة بغية الوصول إلى سلام دائم وعراق موحد.

وأكد ماكرون في بيان صدر من الإليزيه على أن ” فرنسا ستواصل العمل في سبيل تسهيل هذا الحوار في الأسابيع المقبلة “.

وأشار ماكرون إلى الدور التاريخي لمسعود بارزاني على رأس اقليم كردستان العراقي، مشيداً بعمله في الحرب ضد داعش الإرهابي التي كان للبشمركة فيها مساهمة حاسمة.

وكان بارزاني أعلن الأحد أنه ” لن يستمر ” في منصبه بعد ” الأول من نوفمبر ” في رسالة تليت في مقر برلمان كردستان.

يأتي هذا بعدما فشل رهانه في الحصول على استقلال إقليم كردستان عن بغداد التي استعادت قواتها في عملية عسكرية خاطفة من دون اي مقاومة تذكر غالبية الأراضي التي كانت الأكراد يسيطرون عليها ويتنازعون السيادة عليها مع الحكومة الاتحادية.