بالفيديو.. أسماك تطير لتصطاد الطيور

لندن(صدى):

بثت أحد البرامج الوثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” مشهداً يعتبر غريباً من نوعه.

ويقلب المشهد ما اعتاد الناس مشاهدته من انقضاض الطيور من السماء لصيد الأسماك من المياه، ليقدم لهم مشهداً عكسيا تماما.

ويظهر المقطع نوعاً من الأسماك يسمى الشيم وهي تبذل المحاولة تلو الأخرى من أجل صيد الطيور فوق سطح الماء.

ويعلق المذيع على المشهد، قائلاً : هذه سمكة تبحر تحت سطح الماء بعدة أقدام، بينما تراقب طائراً يطير فوق السطح، إن لديها عقلاً؛ فهي تحسب ارتفاع الطائر فوق الماء، وسرعته في الهواء، واتجاه حركته، ثم تقفز في الهواء، وها هي تتمكّن من اصطياده.