بالفيديو.. أسماك تطير لتصطاد الطيور
بثت أحد البرامج الوثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” مشهداً يعتبر غريباً من نوعه.
ويقلب المشهد ما اعتاد الناس مشاهدته من انقضاض الطيور من السماء لصيد الأسماك من المياه، ليقدم لهم مشهداً عكسيا تماما.
ويظهر المقطع نوعاً من الأسماك يسمى الشيم وهي تبذل المحاولة تلو الأخرى من أجل صيد الطيور فوق سطح الماء.
ويعلق المذيع على المشهد، قائلاً : هذه سمكة تبحر تحت سطح الماء بعدة أقدام، بينما تراقب طائراً يطير فوق السطح، إن لديها عقلاً؛ فهي تحسب ارتفاع الطائر فوق الماء، وسرعته في الهواء، واتجاه حركته، ثم تقفز في الهواء، وها هي تتمكّن من اصطياده.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 3 ساعات
تغيرت الاوضاع وانقلبت الموازين
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 3 ساعات
يسعد صباحك ابو محمد
تلك حسب أحد البرامج الوثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” مشهداً يعتبر غريباً من نوعه”
لايعتبر غريبا حيث أن ألاسماك التى تطير لتصطاد الطيور والحشرات منتشرة بكل بقاع العالم وخصوصا فى حوض الامازون فى أمريكا الجنوبية والصورة أعلاة هى لسمك الشيم كما يوجد أسماك CAT FISH h أو السلوريات أو القراميط أو أسماك الجري هي رتبة من الأسماك التي تضم الكثير من الأنواع تتميز هذه الأسماك بأكل الطيور و الفئران من على ضفاف الانهار في ايطالىا ونهر ايبرو في اسبانيا والذي يشتهر بسمك سلور ويلس الشهير وهو سمك القراميط المتوحش ويفترس الحمام من الشاطئ على ضفاف نهر ايبرو في اسبانيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
يذكروني ببعض ربعنا
المطاعم والدنيا مليانه خير
المندي واللحوم والأسماك والدجاج وكل مالذ وطاب
ويتركونها هذي كلها ويروح يدور فاالبران
وأنت ياعزيزي سمكة قرش
يعني من قل الأسماك في اعماق المحيط🤔
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويسعد صباحك ومساك يااخ طاهر سليم ,,
,, أفدتنا بهاالمعلومه أفادك الله وبارك فيك ,, آمين ,,