بالفيديو.. لحظة هجوم نمر على شاب
هاجم نمر أحد الشباب أثناء مداعبته له من خلف جدران زجاجية، ما أسفر عن إصابة الشاب بحالة من الذعر والخوف.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يداعب نمرا من خلف الجدران الزجاجية؛ حيث بدأ النمر في هدوء تام قبل أن يهجم على الشاب مما أثار فزعه وراح يركض بعيدا وتعالت صرخاته من شدة خوفه.
🐯 🐯 🐯
Posted by Funny Videos on Friday, October 27, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تأمن الحيوان ابدا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 3 ساعات
باين الخوف علية من البداية 😦
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الفكاهات
واحد يسأل الشيخ المطلق
طبعآ بعض الأسئلة مالها داعي
فيقول يشيخ
إذا شفت نمر ولا أسد وأنا أصلي
عادي أكمل صلاتي؟
قال الشيخ إذا جلست على وضوءك فعادي كمل
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الفكاهات والأسئلة الي مالها داعي
واحد يسأل الشيخ المطلق
يشيخ إذا شفت أسد ولا نمر وأنا واقف أصلي فاالغابة
عادي أكمل صلاتي!!
قال الشيخ
إذا جلست على وضوئك عادي كمل صلاتك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂