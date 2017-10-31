بالفيديو.. لحظة هجوم نمر على شاب

متابعات(صدى):

هاجم نمر أحد الشباب أثناء مداعبته له من خلف جدران زجاجية، ما أسفر عن إصابة الشاب بحالة من الذعر والخوف.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يداعب نمرا من خلف الجدران الزجاجية؛ حيث بدأ النمر في هدوء تام قبل أن يهجم على الشاب مما أثار فزعه وراح يركض بعيدا وتعالت صرخاته من شدة خوفه.