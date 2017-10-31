السعودية للصناعات العسكرية تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد برئاسة أحمد الخطيب.

وأوضحت الشركة إن مجلس إدارتها الجديد يتكون من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والمهندس خالد الفالح، والدكتور غسان السليمان، والدكتور غسان الشبل، والأستاذ عبدالعزيز السويلم، و3 خبراء دوليين في قطاع الصناعات العسكرية سينضمون لمجلس الإدارة في فترة لاحقة.

وأضافت الشركة أنه تم تعيين الدكتور أندرياس شوير كرئيس تنفيذي للشركة لدوره البارزفي قطاع الصناعات العسكرية .