بلدية الجبيل تصادر 45 بسطة جائلة في حملة مفاجئة

خالد الضبيبي(صدى):

نفذت بلدية محافظة الجبيل حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة الجائلين ، نتج عنها مصادرة 45 بسطة عشوائية .

وصودرت بضائع تنوعت مابين الخردوات والخضراوات والفواكه مجهولة المصدر وأيضا|ً الملابس والأحذية، يتم بيعها أمام محلات تجارية.

وقال رئيس بلدية الجبيل م.نايف الدويش أن البضائع التي تم مصادرتها سُلمت للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

ولفت الدويش إلى أن البلدية مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على الأحياء، التي يكثر تواجد المخالفين فيها، والتي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة مشيدا بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة؛ للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين.