شبح يطرق باب سيدة ويختفي فجأة

لندن(صدى):

رصدت سيدة إنجليزية، وجود شبح يطرق بابها ويختفي فجأة ، بعد أن كانت تعتقد أن لص يستهدفها لسرقتها.

وحاولت السيدة في أحد الليالي معرفة سبب الضجة على الباب، حيث هرعت للتحقق من الكاميرات، لكنها لم تجد شيئا.

واعتقدت في البداية أن لصا يتربص بها خصوصا أن عددا من المنازل في المنطقة تعرضت للسرقة، لكن عندما تحققت من الكاميرات، لاحظت جسما غامضا يقترب من الباب وينتظر لبضع ثوان قبل أن يبتعد ويختفي.

كانت السيدة انتقلت إلى منزلها في ولفرتون، باكينجها مشاير، منذ عام ونصف، وزعمت أنها عاشت بعض الظواهر الغريبة، لكنها تمكنت من تسجيل لقطات لها هذه المرة.