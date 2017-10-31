شرطة جدة تطيح بالمتورطين في واقعة الاعتداء على شاب ووالدته

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة أنه أسفرت المتابعة الأمنية من قِبل شرطة محافظة جدة عن الإطاحة ببقية المتهمين بالتورط في واقعة الاعتداء على شاب ووالدته واتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث أنهم أقروا بالاشتراك في واقعة الاعتداء على المجنى عليه، وذلك بسبب أحقية السير بالطريق بالسيارة مشيراً إلى أنه تم توقيفهم لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم .

وكان قام أربعة أشخاص بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 8 / 2 / 1439، وتم ضبط أحدهم (قائد المركبة) بينما تمكن مرافقوه من الهرب .