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شرطة جدة تطيح بالمتورطين في واقعة الاعتداء على شاب ووالدته

شرطة جدة تطيح بالمتورطين في واقعة الاعتداء على شاب ووالدته
نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة أنه أسفرت المتابعة الأمنية من قِبل شرطة محافظة جدة عن الإطاحة ببقية المتهمين بالتورط في واقعة الاعتداء على شاب ووالدته واتضح أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث أنهم أقروا بالاشتراك في واقعة الاعتداء على المجنى عليه، وذلك بسبب أحقية السير بالطريق بالسيارة مشيراً إلى أنه تم توقيفهم لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم .

وكان قام أربعة أشخاص بالاعتداء على شاب ووالدته عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة بتاريخ 8 / 2 / 1439، وتم ضبط أحدهم (قائد المركبة) بينما تمكن مرافقوه من الهرب .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات

علموهم ويش عاقبة الأذى ,,

[ عدد التعليقات: 5924 ] نشر منذ 3 ساعات

شلل يشل أيديهم احترموا الام على الاقل نتمنى انها ما تتنازل عن حقها

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 ساعات

ادبوهم علشان يرتدع امثالهم
واعراض الناس مو لعبه ، والشارع مو شارع ابوهم ، هدا تعدي على نفس وتعدي على العرض
ياليت يتم جلدهم وسجنهم وتغريمهم وسحب رخصة القياده من صاحب السياره المستهتر.

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