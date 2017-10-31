بالصور| سجون عسير تقيم حفلا لتكريم حفظة كتاب الله من نزلائها

محمد بن طحيطح (صدى):

كرمت إدارة سجن أبها حفظة كتاب الله وأجزاء منه في اختتام الأنشطة الدعوية المقامة خلال العام الهجري ١٤٣٨.

وتأتي هذه البرامج وفق الخطة السنوية المعدة ضمن برامج التأهيل والإصلاح المعدة من قبل المديرية العامة للسجون والتي تؤكد على أهميتها وتنفيذها ليستفيد منها النزلاء والنزيلات واستصلاح أحوالهم خلال فترة قضاء العقوبة فيما يعود عليهم بالفائدة ليكونوا باستمرار في حِراك ديني وثقافي واجتماعي .

رعى الحفل مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس وحضور مندوبي الجهات المشاركة والذي قدم شكره وتقديره لهذه الجهات المشرفة على تنفيذ هذه البرامج وتفعيل الشراكات القائمة بينها وبين السجون وهي جامعة الملك خالد بأبها والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة عسير.