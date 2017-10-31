تعليم الجوف يلاحق مروجي شائعات تعليق الدراسة في مواقع التواصل

علي العنزي(صدى):

حصرت الإدارة العامة للتربية بمنطقة الجوف، مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة حول تعليق الدراسة في وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت الإدارة، إن تعليق الدارسة يتم وفق دليل معتمد من وزارتَي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى الدليل حدد حالتين لتعليق الدراسة بناءً على التقارير المحدثة للأرصاد، وهما: تنبيه متقدّم، وتحذير.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط؛ إلى أن من ظواهر هاتين الحالتين ” انعدام ” الرؤية الأفقية.

وأكد النبط، حرص الإدارة على أن يكون قرار تعليق الدراسة قبل وقتٍ كافٍ من بدء اليوم الدراسي، لكن في بعض الأحيان تكون التغيرات الجوية متسارعة وتأتي في وقتٍ متأخر.