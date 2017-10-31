محمد العويس يشعل الفتنة بين الشباب والأهلي
كشفت مصادر أن هناك توجه شبابي في حال الصلح بين نادي الشباب و محمد العويس على أن يدفع النادي الأهلي كامل قيمة انتقال اللاعب ويعتذر عما حدث بعد اختفاء اللاعب وظهوره ليلة التوقيع وبعد دخوله الفترة الحرة مباشرة .
وأوضحت المصادر أن هيئة الرياضة تتابع باهتمام تحولات القضية بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق من أجل حسم الملف الشائك الذي كان شبه مجمد في اتحاد الكرة قبل تحويله بأمر من هيئة الرياضة للفصل فيه.
وأشارت المصادر أنه سيتم معاقبة الأطراف التي لعبت دوراً بارزاً حسب رأي الشبابيين في إغراء اللاعب وجعله يختفي عن التدريبات منذ معسكر المنتخب الأول لكرة القدم في أبو ظبي تحضيراً لتصفيات كأس العالم 2018 .
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 4 ساعات
احسن
مؤدب[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 ساعات
اعلام الفتنه انت … لعن الله من أيقظ الفتنه وهي نايمه
القرشي[ عدد التعليقات: 1841 ] نشر منذ 3 ساعات
القضية قربت تنتهي من التحقيقات والمتورطون في هذه القضية هم 4 أشخاص سينالون عقوبات من هيئة
الرياضة وعقوبات جنائية كما ستتم عقوبة قوية على نــــــــــادي / . . . . . . . . . . والحدق يفهم .
ساري الليل[ عدد التعليقات: 728 ] نشر منذ 3 ساعات
نادي الشباب اخطئ في التعاقد مع المتدرب الوطني
وهو من باع بعض الاعبين وطفش البقية منهم
والاعب لة الحق في التجديد او الانتقال لئي ناد
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2706 ] نشر منذ 57 دقيقة
ارقدوا
مافيه فلوس ولا اعتذار
وال الشيك ياكل هوا
اما يحلها مثل قضية عوض خميس او الفيفا في انتظار الاتحاد السعودي كاملا
لابارك الله في الضعافه