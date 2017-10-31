محمد العويس يشعل الفتنة بين الشباب والأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن هناك توجه شبابي في حال الصلح بين نادي الشباب و محمد العويس على أن يدفع النادي الأهلي كامل قيمة انتقال اللاعب ويعتذر عما حدث بعد اختفاء اللاعب وظهوره ليلة التوقيع وبعد دخوله الفترة الحرة مباشرة .

وأوضحت المصادر أن هيئة الرياضة تتابع باهتمام تحولات القضية بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق من أجل حسم الملف الشائك الذي كان شبه مجمد في اتحاد الكرة قبل تحويله بأمر من هيئة الرياضة للفصل فيه.

وأشارت المصادر أنه سيتم معاقبة الأطراف التي لعبت دوراً بارزاً حسب رأي الشبابيين في إغراء اللاعب وجعله يختفي عن التدريبات منذ معسكر المنتخب الأول لكرة القدم في أبو ظبي تحضيراً لتصفيات كأس العالم 2018 .