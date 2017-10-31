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الفرق بين الزمزميات الجيدة والضارة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,

,, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ,,

,, أحسنت وشكراً لك على التنبيه ، واسمح لي أزيد على ماتفضلت به ، انه ليس فقط العله في ترمس الحديد بل حتى البلاستك ، تجمع وساخه وميكروبات بين الزجاجه والجِرم الخارجي ، وينزل على شكل قطرات اثناء الإستخدام ( مثل ماتفضلت ),, وهو لايقل خطوره عن الصداء من الحديد ، فهو أسود كاالقطران ، من مابه من مايكروبات وعلل يشربها الإنسان مع القهوة او الشاهي ,,

,, لذا يجب فك الترمس وتنظيفها ، كل يومين او ثلاثه ، وإذا ( الوجه ) الربر، اللي بين الزجاجه والجرم ، متشقق يجب عدم استخدام الترمس نهائياً ، اشتر غيرها ، واحرص على الصناعة الجيده ، ولو غلي سعرها ، لأن صحتك أغلى منها بكثير ,,

,, حفظنا الله وإياكم من كل شر ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات

الدلة اللي ماتبهر من الهيل مثل 000 اللي خبيثن نسمها

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