الفرق بين الزمزميات الجيدة والضارة

الثلاثاء 31
أكتوبر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
,, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ,,
,, أحسنت وشكراً لك على التنبيه ، واسمح لي أزيد على ماتفضلت به ، انه ليس فقط العله في ترمس الحديد بل حتى البلاستك ، تجمع وساخه وميكروبات بين الزجاجه والجِرم الخارجي ، وينزل على شكل قطرات اثناء الإستخدام ( مثل ماتفضلت ),, وهو لايقل خطوره عن الصداء من الحديد ، فهو أسود كاالقطران ، من مابه من مايكروبات وعلل يشربها الإنسان مع القهوة او الشاهي ,,
,, لذا يجب فك الترمس وتنظيفها ، كل يومين او ثلاثه ، وإذا ( الوجه ) الربر، اللي بين الزجاجه والجرم ، متشقق يجب عدم استخدام الترمس نهائياً ، اشتر غيرها ، واحرص على الصناعة الجيده ، ولو غلي سعرها ، لأن صحتك أغلى منها بكثير ,,
,, حفظنا الله وإياكم من كل شر ,, آمين ,,
الدلة اللي ماتبهر من الهيل مثل 000 اللي خبيثن نسمها
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
,, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ,,
,, أحسنت وشكراً لك على التنبيه ، واسمح لي أزيد على ماتفضلت به ، انه ليس فقط العله في ترمس الحديد بل حتى البلاستك ، تجمع وساخه وميكروبات بين الزجاجه والجِرم الخارجي ، وينزل على شكل قطرات اثناء الإستخدام ( مثل ماتفضلت ),, وهو لايقل خطوره عن الصداء من الحديد ، فهو أسود كاالقطران ، من مابه من مايكروبات وعلل يشربها الإنسان مع القهوة او الشاهي ,,
,, لذا يجب فك الترمس وتنظيفها ، كل يومين او ثلاثه ، وإذا ( الوجه ) الربر، اللي بين الزجاجه والجرم ، متشقق يجب عدم استخدام الترمس نهائياً ، اشتر غيرها ، واحرص على الصناعة الجيده ، ولو غلي سعرها ، لأن صحتك أغلى منها بكثير ,,
,, حفظنا الله وإياكم من كل شر ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات
الدلة اللي ماتبهر من الهيل مثل 000 اللي خبيثن نسمها