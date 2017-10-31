قطيع من الضان يتسبب في حادث

الثلاثاء 31
أكتوبر
ياستار سترك ,, ابش هااللي حصل ؟؟
,, الله يحمانا من كل شر ,, آمين ,,
لاحول ولا قوة الا بالله- اذا جاء القدر لامرد له-
لا حول ولا قوة الا بالله
شالتهم التريله بسيارتهم وكله بسبب بعض النعاج
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات
ياستار سترك ,, ابش هااللي حصل ؟؟
,, الله يحمانا من كل شر ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله- اذا جاء القدر لامرد له-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
شالتهم التريله بسيارتهم وكله بسبب بعض النعاج