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  3. قطيع من الضان يتسبب في حادث

قطيع من الضان يتسبب في حادث




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات

ياستار سترك ,, ابش هااللي حصل ؟؟

,, الله يحمانا من كل شر ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله- اذا جاء القدر لامرد له-

[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

شالتهم التريله بسيارتهم وكله بسبب بعض النعاج

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