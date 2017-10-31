بالصور.. أخصائيو ” العمل ” يتابعون حالة مواطن طُرد من سكنه

محمود البلوي(صدى):

باشر عددٌ من الأخصائيين الاجتماعيين بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك حالة مواطن نشر فيديو ذكر فيه أنه تم طرده من السكن وأن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل.

وتوجه الأخصائيون إلى موقع تواجد المواطن صاحب الفيديو وتمّ بحث حالته واصطحابه إلى مستشفى الصحة النفسية بتبوك لإجراء الفحوص الطبية والنفسية وصرف العلاجات اللازمة له.

واستدعى فرع الوزارة أهل الشاكي إلى مقر مكتب المتابعة الاجتماعية بتبوك؛ إحدى إدارات فرع الوزارة، وحثّهم على رعاية الحالة والعناية به وتمّ تسليم الحالة إلى شقيقه ليعود به إلى منزل والدهم.

كما وجه مركز التنمية الاجتماعية بتبوك، مخاطبات للجهات المختصّة الحكومية والأهلية لدراسة حالته الصحية والنفسية والاجتماعية لإدراجه ضمن المستفيدين من الخدمات لديهم وتقديم ما يمكن لتحسين وضعه الحالي.