بالفيديو والصور.. إصابة خطيرة تهدد لاعب أمريكي ببتر قدمه

ماجد محمد(صدى):

يواجه زاك ميلر لاعب فريق شيكاخو، تهديديا بفقدان قدمه اليسري، بعد أن تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه في دوري كرة القدم الأمريكية.

وتعرض زاك لتدخل عنيف مع يتسل تروبيسكي في أحد الفرق المنافسة للحصول على أحد الكرات ، وتعرض لارتطام شديد على مستوى الركبة

وقالت صحيفة “ الديلي ميل ” البريطانية :سقط زاك بعد التواء ركبته بشكل غريب للغاية، وتحديدا بقدمه اليسرى، ليتم حمله إلى أحد المستشفيات للسيطرة على الإصابة التي منعته من الوقوف على قدمه.

والمح التقرير الطبي أن لاعب شيكاغو، مهدد ببتر قدمه اليسرى، لأنه سيجرى عملية جراحيه في الأوعية الدموية والشريان الخاصة بقدمه، وفي حال نجاح تلك العملية سيتم قطعها لتفادي حدوث أي أضرار لجسده.