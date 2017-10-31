غدًا.. إنطلاق مباريات الجولة الثامنة لدوري الأمير فيصل للمحترفين

ماجد محمد(صدى):

تتواصل غداً مباريات الجولة الثامنة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، حيث يقابل القيصومة نظيره الوحدة على ملعب نادي الباطن، والحزم يواجه الخليج على ملعب نادي الحزم، والوطني يلتقي نظيره جدة على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية، وضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك.

ومع نهاية الجولة السابعة تصدر الطائي ترتيب الدوري بـ 15 نقطة ، يليه الخليج بـ 12 نقطة، والقيصومة ثالثاً بـ 11 نقطة، والعروبة رابعاً بـ 11 نقطة، والوحدة خامساً بـ 11 نقطة، وسادساً النهضة بـ 11 نقطة، وبالمركز السابع الحزم بـ 10 نقاط، والثامن الشعلة، والتاسع هجر ، والعاشر المجزل، والحادي عشر الوطني، والثاني عشر النجوم ، والكوكب الثالث عشر ، ونجران الرابع عشر ، وجدة الخامس عشر، وضمك السادس عشر.