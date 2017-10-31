تفاصيل العثور على 8 جثث لنساء وأخرى لرجل داخل شقة واحدة

طوكيو(صدى):

عثرت الشرطة اليابانية في شقة بضاحية العاصمة طوكيو على 9 جثث، اثنتان منها مقطوعتا الرأس.

وبحسب شبكة ” إن إتش كي ” التليفزيونية العامة فإن الشرطة اعتقلت شاغل الشقة، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما.

وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” أكد متحدث باسم الشرطة، أنه لا يسعه تأكيد هذه المعلومات في الحال.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، تحقق السلطات في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عاما، واكتشفت وجود رابط بينها وبين الشاب القاطن في الشقة، حيث عثرت على الجثث التسع.

وتقع الشقة في مقاطعة كاناجاوا جنوب غرب العاصمة طوكيو.

وأفادت وكالة ” جي جي ” للأنباء أن الشرطة عثرت داخل صندوق تبريد عند مدخل الشقة على رأسين مقطوعين، قبل أن تجد الجثتين مقطوعتي الرأس وبقية الجثث.

والجثث التسع هي لثماني نساء ورجل واحد، بحسب وسائل إعلام عدة.