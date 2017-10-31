تفاصيل العثور على 8 جثث لنساء وأخرى لرجل داخل شقة واحدة
عثرت الشرطة اليابانية في شقة بضاحية العاصمة طوكيو على 9 جثث، اثنتان منها مقطوعتا الرأس.
وبحسب شبكة ” إن إتش كي ” التليفزيونية العامة فإن الشرطة اعتقلت شاغل الشقة، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما.
وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” أكد متحدث باسم الشرطة، أنه لا يسعه تأكيد هذه المعلومات في الحال.
وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، تحقق السلطات في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عاما، واكتشفت وجود رابط بينها وبين الشاب القاطن في الشقة، حيث عثرت على الجثث التسع.
وتقع الشقة في مقاطعة كاناجاوا جنوب غرب العاصمة طوكيو.
وأفادت وكالة ” جي جي ” للأنباء أن الشرطة عثرت داخل صندوق تبريد عند مدخل الشقة على رأسين مقطوعين، قبل أن تجد الجثتين مقطوعتي الرأس وبقية الجثث.
والجثث التسع هي لثماني نساء ورجل واحد، بحسب وسائل إعلام عدة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله وأرجو من الله عز وجل ان لايكون هذا اليابانى المجرم مسلما !!!
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 3 ساعات
ولية راح تفكيرك انة مسلم
الاسلام لايدعوا الى مثل هذي الجريمة
وهو بري مما يفعلة بعض الناس تحت راية الاسلام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 2 ساعتين
. أعــــــــــــوذ بالله ولا حتــــــــــى ألجـــــــــزار يســــــــوي كِــــــــذا .⁉️😳⁉️.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 2 ساعتين
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حسبي الله عليك تسع جثث مره مره
ورى ماكملت عشر🤗🤗🤗
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكدت الشرطة اليابانية الخبر لوكالة فرانس برس وانها اعتقلت تاكاهيرو شيرايشي (27 عاما) الذي يعيش في الحي السكني الهادئ في زاما بطوكيو