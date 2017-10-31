مليون ريال غرامة تهريب 20 ألف زجاجة خمور بجمرك البطحاء
فرضت الجهات المعنية بالجمارك عقوبات مالية قدرها (1025400) ريال، لتغيب متهمين حاولا تهريب أكثر من 20 ألف زجاجة خمور، عبر جمرك البطحاء، عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية.
وتمكنت الجهات الرقابية ورجال جمارك البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات، من ضبط، مقيم آسيوي، ومواطنا سعوديا، بحوزتهما (20484) زجاجة خمور منوعة داخل شاحنة.
وأدانت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء، المتهمان، كما صادرت ما يقارب 511 صندوق (فواكه) كانت برفقة المقيم الآسيوي والعائد للعمل بالتضامن مع المواطن السعودي.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات
ماتنفع الاخذ من الاموال-غرامات-
المفيد الاخذ من الدماء-جرعات-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 4 ساعات
كنق روبرت ,, يعني اللي يشربها يصير كنق روبرت ، في لحظات مثلاً ؟؟؟
,, الحمد لله على نعمة العقل ,,
,, هاالحين تكرفع في السجن حتى تخيس وخل كنق روبرت يكع عنك الغرامه ،، تبي اعطيك التلفون تكلمه ؟؟