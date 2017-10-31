مليون ريال غرامة تهريب 20 ألف زجاجة خمور بجمرك البطحاء

طلال الغامدي(صدى):

فرضت الجهات المعنية بالجمارك عقوبات مالية قدرها (1025400) ريال، لتغيب متهمين حاولا تهريب أكثر من 20 ألف زجاجة خمور، عبر جمرك البطحاء، عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية.

وتمكنت الجهات الرقابية ورجال جمارك البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات، من ضبط، مقيم آسيوي، ومواطنا سعوديا، بحوزتهما (20484) زجاجة خمور منوعة داخل شاحنة.

وأدانت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء، المتهمان، كما صادرت ما يقارب 511 صندوق (فواكه) كانت برفقة المقيم الآسيوي والعائد للعمل بالتضامن مع المواطن السعودي.