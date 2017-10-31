نقل خدمات العقيد فايز الشمري إلى أمارة الباحة على المرتبة 12

إبراهيم الزهراني(صدى):

صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بنقل خدمات العقيد فايز بن مالح بن غازي الشمري إلى أمارة منطقة الباحة على المرتبة الثانية عشر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة.

وأعرب العقيد فايز عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – أيدها الله- على الثقة الغالية.

وقال الشمري: إن ثقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة – يحفظه الله- أعتز وأتشرف بها لخدمة الدين والمليك والوطن ومؤكداً حرصه على بذل قصارى الجهد فيما يوكل إليه من مهام وأعمال.

الجدير بالذكر أن العقيد فايز يحمل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية والتخطيط من جامعة فندلي بولاية أوهايو الأمريكية عام 2013م ودبلوم في الإدارة واللغة الإنجليزية لمدة عامين من جامعة أوهايو الشمالية بولاية أوهايو الأمريكية عام 2011م وعدد من الدورات في القيادة والإدارة والتخطيط داخليا وخارجيا بالإضافة إلى تقلده عدد من المناصب الإدارية ومنها مدير إدارة العمليات بالمنطقة رئيس لجنة الترقيات، ومدير قسم التدريب والإصلاح ومدير شعبة الشؤون العسكرية ومدير إدارة سجن حائل العام.