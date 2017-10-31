صندوق النقد الدولي يدعم مشروع ” نيوم “

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة المملكة لإنشاء مدينة ” نيوم ” خاصةً بعد ظهورتدافع التعاون الاقتصادي الإقليمي في المنطقة .

وكشف الصندوق في تقريره لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن خفض توقعات التضخم بدول الخليج في 2017 من 3.5% إلى 0.8% ورفع توقعات العجز المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017 بواقع 0.5% إلى 5.7% مع خفض توقعات العجز المالي بدول الخليج في 2017 بواقع 0.2% إلى 6.3%.

وأشار التقريرإلى تثبيت توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017 عند 2.2%، وخفض توقعات نمو اقتصاد دول الخليج في 2018 بواقع 0.3% إلى 2.2% .