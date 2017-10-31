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انتعاش سوق الأقمشة النسائية بعد طرحها بألوان الأندية الرياضية

انتعاش سوق الأقمشة النسائية بعد طرحها بألوان الأندية الرياضية
عادل الحربي(صدى):

أكد عضو لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة وليد العماري توقعه انتعاش محلات بيع العبايات والطرح الملونة بعد توفيرها تفاعلا مع قرار رئيس هيئة الرياضة.

وأوضح العماري أن تم توفير الأقمشة والطرح الملونة لتتناسب مع ألوان الفرق الرياضية لمتابعة المباريات ومؤازرة الأندية .

وأضاف إعلان تركي آل الشيخ أمس عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام، سينعش محلات بيع العبايات والطرح الملونة بنسبة تتجاوز الـ30% لافتًا إلى أن أقمشة العبايات والطرح المتوافرة في الأسواق المحلية هي صناعات يابانية وكورية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 5 ساعات

هيههيه ,, ياهملالي .. ياهملالي ياهلاله ,,

[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات

التاجر ينتهز الفرصه-وهذه شطاره-

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههه اهم شي المكياج سهل عليهم

[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات

اللون روعة لبيه يالنصر

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