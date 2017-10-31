انتعاش سوق الأقمشة النسائية بعد طرحها بألوان الأندية الرياضية
أكد عضو لجنة الأقمشة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة وليد العماري توقعه انتعاش محلات بيع العبايات والطرح الملونة بعد توفيرها تفاعلا مع قرار رئيس هيئة الرياضة.
وأوضح العماري أن تم توفير الأقمشة والطرح الملونة لتتناسب مع ألوان الفرق الرياضية لمتابعة المباريات ومؤازرة الأندية .
وأضاف إعلان تركي آل الشيخ أمس عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام، سينعش محلات بيع العبايات والطرح الملونة بنسبة تتجاوز الـ30% لافتًا إلى أن أقمشة العبايات والطرح المتوافرة في الأسواق المحلية هي صناعات يابانية وكورية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 5 ساعات
هيههيه ,, ياهملالي .. ياهملالي ياهلاله ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1762 ] نشر منذ 4 ساعات
التاجر ينتهز الفرصه-وهذه شطاره-
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 918 ] نشر منذ 4 ساعات
تخلف
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه اهم شي المكياج سهل عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات
اللون روعة لبيه يالنصر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 3 ساعات
لا أجل مابعد رحتوا
سوق الخضار
قوس قزح هنااااك كله
لزوم تفتحون مكتب هناااك
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗