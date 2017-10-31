بالفيديو.. مذيعة تحرج عميد كلية: ” نجبلك ممثلة بورنو “

القاهرة(صدى):

أحرجت الإعلامية المصرية علا شوشة ، الدكتور محمد مهدى، عميد المعهد الفنى للهندسة والتكنولوجيا بالمرج المصرية ، على الهواء أثناء تعليقه ، على إحياء المطربة دالى حسن بطلة كليب ” ركبنى المرجيحة ” حفلا بالكلية .

حيث قال الدكتور محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج وماذا بعد المذاع على فضائية ” LTC ” ، اتحاد الطلبة هو منظم الحفل ولم أكن أعلم بأسماء المشاركين في إحياء الحفل، ومعرفتي بمطربة كليب ركبنى المرجيحة من التليفزيون فقط ، مٌضيفاً ، مطربة كليب ركبني المرجيحة لها مشاهديها، ولها جمهور كبير في الشارع.

ومن جانبها ردت الإعلامية علا شوشة، قائلة: لو كنت عايز ممثلة بورنو نجبلك بمنطق الشهرة والمشاهدات اللي بتتكلم به.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، تظهر فيه دالي حسن بطلة كليب «ركبنى المرجيحة»، وهي تحيي حفلا داخل داخل كلية الهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج، وتغني أغنيتها التي أثارت ضجة كبيرة خلال شهر يوليو الماضي، وسط سعادة ورقص من جانب الطلاب.