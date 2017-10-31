قلق داخل الكونجرس لانتشار جنود أمريكا في 19 دولة

واشنطن(صدى):

كشف وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، في أولى تصريحاته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن إدارة دونالد ترامب ” لا تسعى ” لاستصدار قانون جديد من الكونغرس يجيز استخدام القوة.

وقال السناتور الديمقراطي بن كاردين اليوم إن الولايات المتحدة لديها حاليا جنود منتشرون في 19 دولة ويحب أن يكون هناك المزيد من النقاشات العامة بشأن هذه الجنود لأنني لا أظن أن الأميركيين يرغبون بأن تقود الولايات المتحدة حربا شاملة في الخفاء وبالسر وخارج أي رقابة

جاء ذلك في مستهل جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.

وأضاف السناتور الجمهوري، بوب كوركر، الذي يتراس لجنة الشؤون الخارجية أنه لابد من إجراء حوار وطني جدي بشأن الدور الدستوري للكونغرس في إجازة استخدام القوة العسكرية .