مطالبات نسوية بإنشاء نوادٍ وفرق رياضية خاصة بالمرأة
طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بافتتاح نواد وفرق نسائية للرياضات المختلفة تتيح للنساء ممارسة الرياضة بمهنية
كما دعت إلى دعم تلك النوادي والفرق للمشاركة في المنافسات والدوريات.
وقالت درندري أنه يجب أن تقوم الأندية الرياضية الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بإنشاء الفرق ودعمها على أن يكون الجمهور نسائياً، مع وضع المعايير المناسبة من حيث حشمة اللباس ومراعاة خصوصية المرأة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 5 ساعات
ولسى .. فيه مطالبات آتيه باالطريق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 5 ساعات
لازم ندندرها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 5 ساعات
درن دري تندري تندري يادر دري
الي يقدر يقولها عشر مراااات ورى بعض
اعطيه لايك👍
أحمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
أحمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههه
الهواوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
إقبال اسم بنقالي للأسف بدأت المطالبات بعد السماح بحضور المباريات ولسه حتشوفو كثيرااااا
الله يستر علينا وعلى من اراد الستر البر والجو العليل
alfahd42[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات
درندي اسم موسيقي اجنبي وبالاخص باكستاني
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه😂. مـاودهــــن بعــد يَطلـــــــعَن ألقنَـــــص ويَرقِصـــــن ألعَـرضَـــــــه وألسامـــري .؟؟.🙄🤔🤓🤔🙄😅😊.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5924 ] نشر منذ 3 ساعات
زمن المرأة فعلا الله يوفق بنات الوطن ويقهر اعداءهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 3 ساعات
الى اين انتن ذاهبات ايتها النسوة