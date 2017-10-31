مطالبات نسوية بإنشاء نوادٍ وفرق رياضية خاصة بالمرأة

علي القحطاني(صدى):

طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بافتتاح نواد وفرق نسائية للرياضات المختلفة تتيح للنساء ممارسة الرياضة بمهنية

كما دعت إلى دعم تلك النوادي والفرق للمشاركة في المنافسات والدوريات.

وقالت درندري أنه يجب أن تقوم الأندية الرياضية الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بإنشاء الفرق ودعمها على أن يكون الجمهور نسائياً، مع وضع المعايير المناسبة من حيث حشمة اللباس ومراعاة خصوصية المرأة.