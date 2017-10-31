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مطالبات نسوية بإنشاء نوادٍ وفرق رياضية خاصة بالمرأة

مطالبات نسوية بإنشاء نوادٍ وفرق رياضية خاصة بالمرأة
علي القحطاني(صدى):

طالبت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بافتتاح نواد وفرق نسائية للرياضات المختلفة تتيح للنساء ممارسة الرياضة بمهنية

كما دعت إلى دعم تلك النوادي والفرق للمشاركة في المنافسات والدوريات.

وقالت درندري أنه يجب أن تقوم الأندية الرياضية الكبيرة مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بإنشاء الفرق ودعمها على أن يكون الجمهور نسائياً، مع وضع المعايير المناسبة من حيث حشمة اللباس ومراعاة خصوصية المرأة.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 5 ساعات

ولسى .. فيه مطالبات آتيه باالطريق ,,

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري
درن دري تندري تندري يادر دري

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

إقبال اسم بنقالي للأسف بدأت المطالبات بعد السماح بحضور المباريات ولسه حتشوفو كثيرااااا
الله يستر علينا وعلى من اراد الستر البر والجو العليل

[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 4 ساعات

درندي اسم موسيقي اجنبي وبالاخص باكستاني

[ عدد التعليقات: 6070 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههه😂. مـاودهــــن بعــد يَطلـــــــعَن ألقنَـــــص ويَرقِصـــــن ألعَـرضَـــــــه وألسامـــري .؟؟.🙄🤔🤓🤔🙄😅😊.

[ عدد التعليقات: 5924 ] نشر منذ 3 ساعات

زمن المرأة فعلا الله يوفق بنات الوطن ويقهر اعداءهم

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 3 ساعات

الى اين انتن ذاهبات ايتها النسوة

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