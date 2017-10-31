بالصور.. رجل يقتل سيدتين ويطعم جثتيهما للكلاب عقب محاولة اغتصابهما
أقدم رجل روسي يٌدعى ” أليكساندر ماسلنيكوف ” ، على قتل سيدتان رفضتا ممارسة الجنس معه، ثم قطع جثتيهما وأطعمهما إلى الكلاب .
وعرضت كاميرا مراقبة ملهى ليلي بروسيا لحظة اصطحاب المتهم الضحيتان داريا لابوتينا، 29 عاما، وأولجا شابوشنيكوفا، 28 عاما إلى الخارج، ثم طعنهما لاحقا حتى الموت وأخيرا مزق جثتيهما وأطعمها للكلاب.
وكان المتهم أطلق سراحه مؤخرا بعد سجنه بسبب قضية اغتصاب واعتداء جنسي، وسطو، ويقال أنه قتلهما لرفضهما ممارسة الجنس معه، وقطع الجثث بحمام منزله إلى نحو 20 قطعة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36923 ] نشر منذ 5 ساعات
اعقب ياالمجرم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21782 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياشباب🤔
صورةالبنت😮
متأكدين أنه ذبح البنتين👯
وأطعم جثثهن للكلاب
يخوفي أنه العكس🤔🤔🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 12366 ] نشر منذ 9 دقائق
كلاهن اهيب يا وجهه