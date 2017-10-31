بالصور.. رجل يقتل سيدتين ويطعم جثتيهما للكلاب عقب محاولة اغتصابهما

متابعات(صدى):

أقدم رجل روسي يٌدعى ” أليكساندر ماسلنيكوف ” ، على قتل سيدتان رفضتا ممارسة الجنس معه، ثم قطع جثتيهما وأطعمهما إلى الكلاب .

وعرضت كاميرا مراقبة ملهى ليلي بروسيا لحظة اصطحاب المتهم الضحيتان داريا لابوتينا، 29 عاما، وأولجا شابوشنيكوفا، 28 عاما إلى الخارج، ثم طعنهما لاحقا حتى الموت وأخيرا مزق جثتيهما وأطعمها للكلاب.

وكان المتهم أطلق سراحه مؤخرا بعد سجنه بسبب قضية اغتصاب واعتداء جنسي، وسطو، ويقال أنه قتلهما لرفضهما ممارسة الجنس معه، وقطع الجثث بحمام منزله إلى نحو 20 قطعة.

