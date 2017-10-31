وزير المالية يجتمع مع محافظ البنك المركزي النرويجي

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه أمس، مع معالي محافظ البنك المركزي النرويجي البروفسور أوستين أولسن، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات يانجيف سلينجستاد.

وتناول الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنرويج.

واستعرض الوزير الجدعان، رؤية المملكة 2030 ، والإجراءات التي تبنتها المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي النرويجي، أن بلاده مهتمة برؤية المملكة ،مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تُسهم في دفع عملية النمو، بما يعود بالمنفعة على المملكة ودول المنطقة.

حضر الاجتماع وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري، ووكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية الدكتور خالد الخضيري.