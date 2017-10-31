الاتحاد الآسيوي يصدر قرارات ضد ناديي الهلال والأهلي

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عددا من القرارات ضد ناديي الهلال والأهلي، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد بتاريخ 27 أكتوبر 2017م.

وقررت اللجنة تغريم أندية (الأهلي والهلال) والعين الإماراتي، بسبب عدم إتاحة لاعبيها من أجل إجراء المقابلات بعد مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2017، وذلك بحسب التزامات الأندية الإعلامية في المادة 3-3-9 (الأندية والاتحادات الوطنية المشاركة) في تعليمات دوري أبطال آسيا 2017.

وفي ما يلي تفصيل القرارات:

الهلال:

1000 دولار غرامة لتأخيره انطلاق مباراة ذهاب بيروزي

6000 دولار غرامة لرمي جماهيره علب مياه في ذهاب بيروزي

20,000 دولار غرامة لعدم حضور لاعبيه للقاءات السريعة بعد إياب ربع النهائي وذهاب نصف النهائي

20,000 دولار على عمر خربين لعدم حضوره لمنطقة اللقاءات السريعة بعد مباراتي “العين، بيروزي”

10,000 دولار على نواف العابد لعدم حضوره للقاءات السريعة بعد إياب العين

2000 دولار غرامة على مترجم النادي (فؤاد) بسبب أحداث ما بين شوطي لقاء الذهاب ضد بيروزي

الأهلي:

الاكتفاء بعقوبة طرد معتز هوساوي مدافع أمام بيروزي “إيقاف مباراة + غرامة 1000 دولار”

10,000 غرامة لعدم حضور عمر السومة للقاءات السريعة بعد إياب بيروزي، وتغريم اللاعب ذات المبلغ لذات السبب

كما قررت اللجنة تغريم بيروزي الإيراني 6000 دولار بسبب سلوك جماهيره، إضافةً لعدد من الغرامات على النادي الايراني التي يمكن الإطلاع عليها من عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وقررت اللجنة تحذير اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم بسبب سلوك جماهيره في مباراة تصفيات كأس آسيا أمام ماليزيا بتاريخ 10 أكتوبر 2017 على ستاد هونغ كونغ، بعدما قامت مجموعة من الجماهير بالتصفير أثناء عزف النشيد الوطني، بما يخالف المادة 65-1 (سلوك الجمهور) ولائحة الاضباط والأخلاق، وفي حالة تكرار هذه المخالفة فإنه سيتم فرض عقوبات أشد.

كما قررت أيضاً تغريم الاتحاد الماليزي لكرة القدم مبلغ 30 ألف دولار، بسبب سلوك الجماهير في دوري ألعاب جنوب آسيا خلال المباراة أمام بروناي بتاريخ 14 أغسطس 2017، والمباراة أمام سنغافورة يوم 16 أغسطس 2017، حيث خالفت الجماهير المادة 58-1 (التعصب) والمادة 65-1 (سلوك الجمهور).