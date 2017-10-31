هبوط أسعار النفط بضغط عمليات جني الأرباح

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم الثلاثاء تأثراً بعمليات البيع لجني الأرباح.

ويقول متعاملون إن زيادة العراق صادراتها النفطية من موانئ الجنوب 220 ألف برميل يوميا إلى 3.45 مليون برميل يوميا من أجل تعويض التعطيلات في إمدادات حقول كركوك الشمالية أثرت على خام برنت.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 14 سنتا بما يعادل 0.2% عن التسوية السابقة لتسجل 60.76 دولار للبرميل.

كما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 54.04 دولار للبرميل.