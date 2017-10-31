معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة

احمد الزهراني(صدى):

نظم مستشفى القرى العام بمحافظة القرى ،بالتعاون مع المحافظة ،ممثلة في لجنة التراث والأسر المنتجة معرضا ،والذي يهدف للتعريف بسبل الوقاية منه ،وأهمية الكشف المبكر عليه ،وذلك بمقر محلات حلويات ومعجنات HM النسائي الواقع بالإشتاء طريق الملك عبدالعزيز .

وقد أوضحت المشرفة على البرنامج نوف الغامدي ، أن المعرض الذي حضي برعاية وتوجيه من محافظ القرى خالد العبيلان يعد الأول من نوعه ويقام لأول مرة حيث شهد معرض مصاحب للأسر المنتجة لتحفيز الاسر على الحضور والمشاركة ،بالإضافة لعدد من البرامج التوعوية والتثقيفية لتعريف بسبل الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عليه .

نقدم الشكر والتقدير للمحافظ على حرصه ومتابعته وتسهيل كافة الاجراءات لإقامته ومدير مستشفى القرى العام ياسر بخيت الساهر وكافة فريق العمل على مبادرتهم الاجتماعية المتميزة متمنية أن يعقبها المزيد من التعاون.