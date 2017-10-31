غرفة الرياض توضح أسباب تأخير وصول العمالة المنزلية الإثيوبية

نايف السالم(صدى):

أوضح مسؤول لجنة الاستقدام بغرفة الرياض محمد آل الطالب، أن عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ستتأخر إلى عدة أشهر لعدم وجود اتفاقية حتى الآن متعلقة بدخولها إلى المملكة.

وأكد آل الطالب، أن المملكة لم تصل إلى أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن تحديد راتب العمالة المنزلية والتكلفة النهائية لاستقدامها، موضحا أن دخولها سيكون عبر نظام التأجير، الذي جاء لتلافي مشكلات تأخير وصول العمالة إلى المملكة، وفقا لصحيفة عكاظ.