قاتل زوجته يخضع لحراسة مشددة بالمستشفى

حمود العنزي(صدى):

كشف مصدر مسؤول في مستشفى النور التخصصي، أن خضوع الجاني الذي أقدم على قتل زوجته طعنا، لعدة جراحات وسط حراسة مشددة لغرفة العناية المركزة، وذلك بعدما سدد لنفسه عدة طعنات في البطن محاولا نحر نفسه.

وأكد المصدر، أنه يجرى أخذ عينات دم منه لإخضاعها لمختبر السموم وسط حراسة مشددة بالمستشفى، موضحا أن حالته الصحية مستقرة الآن، وفقا لصحيفة الوطن.

ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي: ” إن مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة، تبلغ بقيام مواطن في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته، وتمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي، إذ اتضح أن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات أدت إلى وفاتها، وكذلك قيام المتهم بإيذاء نفسه بجرح قطعي في الرقبة وطعنات في البطن ” .

وأضاف القرشي: ” أن حالته الصحية مستقرة، وما يزال منوما في المستشفى ” ، موضحا أن ” الجاني يعاني اعتلالا نفسيا، وله ملف يثبت ذلك، وتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، كما أشعرت النيابة العامة اختصاصا ” .