التعليم تكشف موعد صرف المستحقات والبدلات والانتدابات المتأخرة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن تأخرها صرف عدد من المستحقات والمكافآت والانتدابات لمنسوبيها، ووعدت بدراسة الأسباب التي حالت دون الصرف، والعمل على تسهيل إجراءاته وتلافي المصاعب، والتأكد من سلامة الإجراءات.

وطالبت التعليم، الجهات الرقابية والمراقبين الماليين بإيجاد آلية واضحة، تؤدي إلى سرعة الإنجاز وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل المالي، وفقا لصحيفة عكاظ.

وحث نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في تعميم له من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات سرعة تزويد الوزارة بما لديها من ملاحظات تتعلق بإجراءات صرف المستحقات سواء كان تقنيا أو متعلقا بالجهات الرقابية لإيجاد حلول لتلافي المعوقات مستقبلا.

وطلبت الوزارة من إداراتها، إرسال ملاحظاتها بصورة عاجلة إلى الشؤون الإدارية والمالية ” الشؤون المالية بالتعليم العام ” قبل نهاية الشهر الجاري.