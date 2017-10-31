التعليم تكشف موعد صرف المستحقات والبدلات والانتدابات المتأخرة
كشفت وزارة التعليم، عن تأخرها صرف عدد من المستحقات والمكافآت والانتدابات لمنسوبيها، ووعدت بدراسة الأسباب التي حالت دون الصرف، والعمل على تسهيل إجراءاته وتلافي المصاعب، والتأكد من سلامة الإجراءات.
وطالبت التعليم، الجهات الرقابية والمراقبين الماليين بإيجاد آلية واضحة، تؤدي إلى سرعة الإنجاز وفق الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل المالي، وفقا لصحيفة عكاظ.
وحث نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في تعميم له من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات سرعة تزويد الوزارة بما لديها من ملاحظات تتعلق بإجراءات صرف المستحقات سواء كان تقنيا أو متعلقا بالجهات الرقابية لإيجاد حلول لتلافي المعوقات مستقبلا.
وطلبت الوزارة من إداراتها، إرسال ملاحظاتها بصورة عاجلة إلى الشؤون الإدارية والمالية ” الشؤون المالية بالتعليم العام ” قبل نهاية الشهر الجاري.
ابو غنى[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الموعد تقولون التعليم تكشف عن موعد الصرف مسوين اكشن
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
حرام عليكم البدلات مانزلات والمستحقات مانزلت والديون متراكمة والفقر يارب سترك نربي أطفال صغار لا نستطيع أن نصرف عليهم يارب اقضي ديني وفك كربي ياارحم الراحمين