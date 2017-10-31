الكهرباء: عقوبات رادعة لمروجي أجهزة يدعي أنها تقلل قيمة الفواتير

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن تلقيها العديد من الشكاوى بخصوص استخدام أجهزة يدعي مروجوها أنها تقلل قيمة فواتير الكهرباء، محذرة من الانسياق وراء تلك الإدعاءات المغلوطة والتي ستعرضهم للاحتيال.

وأكدت الهيئة أن مروجي تلك الأجهزة ستوقع بحقهم عقوبة نظام حماية المرافق العامة بتغريمهم ما بين 3 آلاف إلى 100 ألف ريال، موضحة أن هناك عدة طرق للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، منها الالتزام بتنفيذ العزل الحراري للمباني والأسقف والجدران والنوافذ، والاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والتي تحمل عدداً من الإشارات توضح كفاءتها وقدرتها الأدائية، مبينة أن البطاقة تساعد على توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في الطاقة الكهربائية قبل شرائها، ومساعدته على اختيار الجهاز الأفضل.

وأوضحت أن أبرز الأجهزة التي تشملها بطاقة الكفاءة هي المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، حيث تعد الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنازل.