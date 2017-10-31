النيابة العامة: لا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد محاكمة شرعية
شددت النيابة العامة، على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على المتهم إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما.
وأضافت النيابة أن المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية، تنص على ” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21753 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش في عقوبات وقع عليها من دون إدانه🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 5415 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب المرور يوقع عقوبات وليست عقوبة بدون قاضي هل يمكن تقدم المواطنين في السابق وألاحق للمحاكم الشرعية والشكوى ضدهم خاصة ان المبالغ ضخمة جدا والمفتي حفظه الله حرم تدبيلها وفيها ضرر كبير بقوت الناس فربما يتحول المواطن الى فقير لمجرد خطاء بشري في اغلبه غير مقصود او نسيان او حتى اخفاء وكمائن بالكميرات لانه اخذ منه قوت أسرته فكيف تكون عقوبة قيمتها من 3000 الاف الى 6000 الاف ورواتب الكثير لاتصال الى هذه الأرقام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 36887 ] نشر منذ 27 دقيقة
خير ان شاء الله ,,