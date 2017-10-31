السجن لـ3 نيجيريين صوروا سعوديا عاريا لابتزازه للحصول على المال

حمود العنزي(صدى):

قضت محكمة بدبي، بسجن امرأة ورجلين من الجنسية النيجيرية لمدة 6 أشهر لاتهامهم بابتزاز سائحا سعوديا بعد تصويره عاريا في أحد الفنادق، وترحيلهم بعد قضاء عقوباتهم في السجن.

وهدد المتهمين، الضحية بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوه بدفع مبلغ 1000 درهم وساعة يد.

وأوضحت المحكمة، أن الضحية عقب تنفيذ طلبات العصابة توجه إلى الشرطة، وأبلغ عن الحادثة؛ فتم الإيقاع بالمتهمين، وإخضاعهم للتحقيقات.

وكان المتهمون قد نصبوا كمينا للضحية عقب الحديث معه عن طريق برنامج عبر الإنترنت، وتم استدعاؤه إلى أحد الفنادق للاجتماع، واعتدوا بالضرب عليه هناك، وجردوه من ملابسه، وصوروه عاريًا لابتزازه للحصول على المال.