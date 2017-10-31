إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أسقطت مقاومة البيضاء في اليمن، أمس الاثنين، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمنطقة الجوف بمديرية القريشية – قيفة رداع بمحافظة البيضاء.

وصعدت المقاومة الشعبية من عملياتها القتالية ضد المليشيات في بلاد قيفة بعمليات نوعية وبأسلحة متطورة رغم قدراتها المحدودة بجهود ذاتيه ما جعل المليشيات تقف عاجزة أمام بسالة وصمود مقاومة أبناء قيفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.