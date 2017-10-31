إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن
أسقطت مقاومة البيضاء في اليمن، أمس الاثنين، طائرة بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمنطقة الجوف بمديرية القريشية – قيفة رداع بمحافظة البيضاء.
وصعدت المقاومة الشعبية من عملياتها القتالية ضد المليشيات في بلاد قيفة بعمليات نوعية وبأسلحة متطورة رغم قدراتها المحدودة بجهود ذاتيه ما جعل المليشيات تقف عاجزة أمام بسالة وصمود مقاومة أبناء قيفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12352 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13827 ] نشر منذ 39 دقيقة
هاي صناعه ايرانيه او وجود خبراء ايرانيون في اليمن يعملون مع الحوثي
حرب اليمن لن تنتهي عسكريا والسبب وجود الدعم العسكري والمالي من ايران و وجود هؤلاء الناس في السفارات الايرانيه والاجنبيه متخذينها مساكن لهم واستغرب وجود هذه السفارت تعمل في بلاد يوجد بها حرب مستمره
ارى ان ننتهج نهج اخر غير العسكري لانهاء الحرب في اليمن لان ايران والدول الاخرى لا يريدون لهذه الحرب ان تنتهي من اجل ارهاق الميزانيه السعوديه