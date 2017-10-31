إدارية جازان ترفض إعادة قائد مدرسة ” الطالب المنحور ” لمنصبه

حسن الجعفري(صدى):

قضت المحكمة الإدارية بمنطقة جازان، أمس الإثنين، بعدم قبول الدعوى التي رفعها قائد مدرسة ” الطالب المنحور على يد والده “، وطالب فيها بإلغاء قرار وزارة التعليم، الذي قضى بإعفائه من منصبه بعد الحادثة.

وأوضح صاحب الدعوى محمد عطيف، أنه سيواصل قضيته ضد الوزارة، وسيطرق جميع الأبواب لنيل حقه، بما فيها رفع قضيته إلى ديوان المظالم.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً ابتدائياً سابقاً لمصلحة صاحب الدعوى، ألغت بموجبه قرار إدارة تعليم جازان الخاص بإعفاء ونقل قائد المدرسة، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بعسير نقضت الحكم قبل أشهر، وأعيد ملف الدعوى للمحكمة الإدارية بجازان، التي حكمت أمس بعدم قبول الدعوى.