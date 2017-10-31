صور| أمير الرياض يستقبل رئيس وزراء إيطاليا في قاعدة الملك سلمان الجوية

طلال الغامدي(صدى):

وصل رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

وحضر مراسم الاستقبال ومعالي وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي الوزير المرافق، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا فيصل بن حنيف القحطاني وقائد قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن أحمد بن علي العسيري ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري.